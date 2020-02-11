Верховный суд предложил расширить полномочия судов присяжных

Председатель Верховного суда России сообщил о предложении расширить полномочия судов присяжных. Заявление прозвучало на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, проходящего в Москве в режиме видеоконференцсвязи.

Как рассказал Вячеслав Лебедев, Верховный суд России предлагает включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям и всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства. При этом под компетенцию судов присяжных не попадут дела, содержащие гостайну.

"Учитывая, что суды РФ имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и на преступления в сфере предпринимательской деятельности, в которых отсутствуют сведения, содержащие гостайну", - сказал Вячеслав Лебедев.

Напомним, в конце января президент России рекомендовал Верховному суду РФ рассмотреть вопрос о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду присяжных.