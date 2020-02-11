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11.02.2020 08:06
Рубрика: Видео

Видео: угонщик на BMW снес ограду и уехал от полиции

Текст: Вадим Давыденко

Фанаты голливудской комедии "Несносные боссы-2" могут счесть это видео своеобразным оммажем своему любимому фильму или же нахальной пародией на него, но несомненно одно: именно жизнь в этом случае мастерски подражает искусству, а никак не наоборот. Фрагмент китайский криминальной хроники совершенно случайно, но удивительно точно воспроизвел придуманную сценаристами сцену автомобильной погони.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Скрываясь от полиции, угонщик мчится на белом BMW по узенькой улочке, ведущей к автостанции. Улица перегорожена металлическими турникетами для прохода пассажиров к автобусам, но загнанного злоумышленника это не останавливает. В отчаянии он давит на газ и сносит металлическую ограду. Но не прорывает ее, а волочит за собой.

Последнее, что можно увидеть в этом ролике - то, как стремительно удаляющаяся иномарка тащит за собой длинную, метров на 10, гирлянду из турникетов и исчезает с ними за поворотом. Если история и дальше пойдет по голливудскому сценарию, то для угонщика все рано или поздно закончится хэппи-эндом.

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#видео #авто