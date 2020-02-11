Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.02.2020 10:08
Рубрика: Видео

Видео: заезд на яму в автомастерской превратился в невыполнимый квест

Текст: Вадим Давыденко

Маневры в ограниченном пространстве требуют от водителя осторожности и чувства габаритов машины, а от тех, кто при этом помогает ему советами - внятных подсказок. Если при этом все одинаково понимают значение слов "вперед" и "назад", "вправо" и "влево", "чуть медленнее" и "стоп, дальше нельзя", то проблем быть не должно.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке

Но на этом видео все - и владелец машины, и мастера станции техобслуживания - оказались не на высоте. Белая Lada Vesta прибыла на СТО для замены масла, но при заезде на яму слишком сильно вывернула вправо. В итоге правый бок машины почти прижался к створу ворот мастерской, а переднее левое колесо повисло над ямой.

Стоило бы осторожно сдать назад и повторить поворот по чуть большему радиусу, но водитель, а затем и все присутствующие, утратили способность здраво оценивать ситуацию.

Хозяин Vesta еще сильнее выкрутил руль и сдал назад, плотно прижавшись кузовом к воротам. Затем был еще пяток движений вперед-назад, и каждый маневр, увы, лишь ухудшал ситуацию.

В Сети в адрес растерявшегося водителя уже высказано немало ехидных замечаний, но, сдается нам, настоящие виновники этой катавасии с заездом на яму - автомастера, которые прекрасно видели ситуацию со стороны, но оказались плохими советчиками.

Видео: грузовик спешил проехать перед поездом, но не успел
В Nissan предупредили о возможной остановке российского завода
#видео #авто