Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.02.2020 15:28
Рубрика: Легковые авто

Видеофиксации техосмотра в России не будет

Текст: Владимир Баршев
МВД разместило уведомление о разработке двух постановлений правительства, которые устанавливают правила ведения Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИС ТО) и правил хранения информации.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

К сожалению, в эти уведомления закралась одна маленькая ошибка, которая заставила вздрогнуть всех операторов техосмотра, а также автовладельцев. Вместо слова "фотофиксация" там написано "видеофиксация" прохождения ТО.

Фото: iStock
ВС: В судах сократилось количество дел о нарушениях ПДД

Но, как выяснил корреспондент "РГ", это всего лишь ошибка. Действительно, поправки в закон о техосмотре, которые вступят в силу 8 июня этого года, предполагают обязательную фотофиксацию автомобиля на пункте ТО. О видеофиксации процесса осмотра речи в них не идет. Хотя изначально именно ее и предлагалось проводить. Но это потребовало бы огромного количества денег для введения такой фиксации от самих операторов. А также не менее больших денег на поддержание работы ЕАИСТО, которое находится на балансе МВД. Одно дело хранить несколько килобайт фотографий одной машины, и совсем другое несколько мегабайт видео того же автомобиля.

Понятно, что все эти затраты непосильным грузом легли бы на плечи автовладельцев. Поэтому и остановились на варианте фотофиксации. При этом министерство транспорта уже разработало соответствующий приказ о требованиях к этим фотографиям. Этим документом устанавливается требования к фотографиям. Их должно быть три штуки. Первая - делается перед началом диагностики. Она должна содержать изображение машины сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный номер.

Вторая - делается в любой период времени от начала до окончания технического диагностирования. На ней должно быть изображение идентификационного номера VIN автомобиля.

Фото: iStock
Российские водители готовы пересесть на общественный транспорт

Третье фото делается по окончании процесса диагностики. На нем должно быть изображение машины спереди, а прицепа и полуприцепа сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный знак.

При этом все фотографии заливаются в ЕАИСТО вместе с координатами места съемки. Они должны находиться в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра, которые указаны в реестре операторов технического осмотра.

Напомним, что в соответствии с поправками в закон, диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде. Автовладелец может получить ее бумажную копию по желанию.

Но так как МВД ведет ЕАИСТО, то оно и разрабатывает правила оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных. А также сроки их хранения в информационной системе. Оно же устанавливает возможные способы защиты данных электронных документов и определяет порядок взаимодействия системы технического осмотра с информационной системой ОСАГО. Об этом и размещена информация на regulation.gov.ru.

КамАЗ запатентовал грузовик без кабины. Первые изображения
Пикап "Шерп" засветился на патентных изображениях
#техосмотр