Видеофиксации техосмотра в России не будет

К сожалению, в эти уведомления закралась одна маленькая ошибка, которая заставила вздрогнуть всех операторов техосмотра, а также автовладельцев. Вместо слова "фотофиксация" там написано "видеофиксация" прохождения ТО.

Но, как выяснил корреспондент "РГ", это всего лишь ошибка. Действительно, поправки в закон о техосмотре, которые вступят в силу 8 июня этого года, предполагают обязательную фотофиксацию автомобиля на пункте ТО. О видеофиксации процесса осмотра речи в них не идет. Хотя изначально именно ее и предлагалось проводить. Но это потребовало бы огромного количества денег для введения такой фиксации от самих операторов. А также не менее больших денег на поддержание работы ЕАИСТО, которое находится на балансе МВД. Одно дело хранить несколько килобайт фотографий одной машины, и совсем другое несколько мегабайт видео того же автомобиля.

Понятно, что все эти затраты непосильным грузом легли бы на плечи автовладельцев. Поэтому и остановились на варианте фотофиксации. При этом министерство транспорта уже разработало соответствующий приказ о требованиях к этим фотографиям. Этим документом устанавливается требования к фотографиям. Их должно быть три штуки. Первая - делается перед началом диагностики. Она должна содержать изображение машины сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный номер.

Вторая - делается в любой период времени от начала до окончания технического диагностирования. На ней должно быть изображение идентификационного номера VIN автомобиля.

Третье фото делается по окончании процесса диагностики. На нем должно быть изображение машины спереди, а прицепа и полуприцепа сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный знак.

При этом все фотографии заливаются в ЕАИСТО вместе с координатами места съемки. Они должны находиться в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра, которые указаны в реестре операторов технического осмотра.

Напомним, что в соответствии с поправками в закон, диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде. Автовладелец может получить ее бумажную копию по желанию.

Но так как МВД ведет ЕАИСТО, то оно и разрабатывает правила оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных. А также сроки их хранения в информационной системе. Оно же устанавливает возможные способы защиты данных электронных документов и определяет порядок взаимодействия системы технического осмотра с информационной системой ОСАГО. Об этом и размещена информация на regulation.gov.ru.