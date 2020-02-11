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11.02.2020 13:00
Рубрика: ПДД

ВС: В судах сократилось количество дел о нарушениях ПДД

Текст: Владислав Куликов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в судах сократилось количество дел о нарушениях правил дорожного движения. Заявление прозвучало на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Уникальное событие: все судьи страны одновременно были на прямой линии с председателем Верховного суда России.

Фото: kadmy/ iStock
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Как рассказал Лебедев, в прошлом году суды рассмотрели 1 миллион 29 тысяч дел о нарушениях правил дорожного движения. Годом ранее было рассмотрено 1 миллион 106 тысяч дел. При этом 30 процентов дел о нарушениях правил дорожного движения, рассмотренные в прошлом году, касаются управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Надо пояснить, что речь идет только о нарушениях, рассмотренных судами. Огромная масса дел на водителей-лихачей не доходит до суда, так как наказание по некоторым нарушениям правомочно вынести ГАИ, а водители не оспаривали данные решения. В суд дело о водительском нарушении попадает в двух случаях. Либо нарушенная статья изначально попадает под юрисдикцию суда. Либо водители не согласен с решением ГИБДД и обжалует постановление о наказании.