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11.02.2020 10:18
Рубрика: Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Текст: Евгений Гайва

Банк ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых, сообщили в кредитной организации.

"Самая минимальная ставка - 7,9 процента, если кредит привлекается на приобретение квартиры", - пояснили в банке. Оформить кредит по такой ставке можно на готовое и строящееся жилье. Но при этом первоначальный взнос на покупку жилья должен составлять не менее 50%.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Для приобретения жилого дома действует ставка 9,5% годовых при первоначальном взносе от 30%, уточнили специалисты по телефону "горячей линии" банка. Для рефинансирования действующей ипотеки другого банка действует ставка в 8,5% годовых.

На прошлой неделе Центробанк в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых. Также в ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ставки.

По оценкам экспертов, в 2020 году средняя ставка по ипотеке может снизиться до 8,5%.

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