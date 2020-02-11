Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хаотичными и несистемными действия японских властей в отношении круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого находятся инфицированные новым коронавирусом пассажиры. По словам Захаровой, от Страны восходящего солнца весь мир ждал инновационных чудес, но чуда не произошло.

По последним данным, на круизном судне, стоящем на рейде рядом с японским городом Йокогама, коронавирус 2019-nCoV выявлен у 130 человек.

Всего на борту 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен до 19 февраля, напоминает РИА Новости.