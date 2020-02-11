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11.02.2020 02:45
Рубрика: В мире

Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала хаотичными и несистемными действия японских властей в отношении круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого находятся инфицированные новым коронавирусом пассажиры. По словам Захаровой, от Страны восходящего солнца весь мир ждал инновационных чудес, но чуда не произошло.

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По последним данным, на круизном судне, стоящем на рейде рядом с японским городом Йокогама, коронавирус 2019-nCoV выявлен у 130 человек.

Всего на борту 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен до 19 февраля, напоминает РИА Новости.

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Распространение коронавируса 2019-nCoV

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