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12.02.2020 04:00
Рубрика: В мире

Белый дом: США хотят отличных отношений с Филиппинами

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Соединенные Штаты стремятся к хорошим отношениям с Филиппинами, несмотря на их планы аннулировать соглашение о размещении американских войск. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
О'Брайен заявил о завершении реорганизации Совета нацбезопасности США

По его словам, нужно подождать, так как это новое решение, а у Америки очень долгая история отношений с Филиппинами. "Мы хотим отличных отношений, мы будем работать над этим", - цитирует советника РИА Новости. О'Брайен также подчеркнул, что Вашингтон хочет продолжать оказывать помощь Филиппинам.

Ранее глава филиппинского МИД Теодоро Локсин сообщил, что власти страны официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на своей территории. Такое решение принял президент Родриго Дутерте. В ответ посольство США на Филиппинах подчеркнуло, что американская сторона привержена дружественным отношениям между странами.

Напомним, Дутерте пригрозил отменой соглашения с США в конце января в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал Вашингтону один месяц на пересмотр данного вопроса. Позднее он запретил членам кабинета министров ездить в США, а также отменил свой визит.

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