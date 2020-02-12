Белый дом: США хотят отличных отношений с Филиппинами

Соединенные Штаты стремятся к хорошим отношениям с Филиппинами, несмотря на их планы аннулировать соглашение о размещении американских войск. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, нужно подождать, так как это новое решение, а у Америки очень долгая история отношений с Филиппинами. "Мы хотим отличных отношений, мы будем работать над этим", - цитирует советника РИА Новости. О'Брайен также подчеркнул, что Вашингтон хочет продолжать оказывать помощь Филиппинам.

Ранее глава филиппинского МИД Теодоро Локсин сообщил, что власти страны официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на своей территории. Такое решение принял президент Родриго Дутерте. В ответ посольство США на Филиппинах подчеркнуло, что американская сторона привержена дружественным отношениям между странами.

Напомним, Дутерте пригрозил отменой соглашения с США в конце января в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал Вашингтону один месяц на пересмотр данного вопроса. Позднее он запретил членам кабинета министров ездить в США, а также отменил свой визит.