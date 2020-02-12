Бывший вице-премьер Гордеев получил мандат депутата Госдумы

Освободившийся мандат депутата Госдумы от "Единой России" Геннадия Кулика передан бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву. Соответствующее постановление было принято на заседании Центризбиркома в среду.

Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Гордеева депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании. Ожидается, что бывший вице-премьер займет пост вице-спикера Госдумы. Об этом ранее сообщал руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Напомним, что Госдума на заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Геннадия Кулика. Известно, что он станет советником спикера нижней палаты Вячеслава Володина.