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12.02.2020 05:34
Рубрика: В мире

До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии до 175 возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. При этом четверо пассажиров (трое японцев и один иностранный гражданин) находятся в тяжелом состоянии.

Фото: AP Photo/Andy Wong
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй составило 1068

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о новой партии заболевших на корабле в количестве 39 человек (10 членов команды и 29 пассажиров), передает телерадиокомпания NHK. Среди них десять японцев, остальные - представители одиннадцати зарубежных государств, в том числе США и Китая. Данные о россиянах в настоящий момент уточняются. Напомним, что на судне находятся 24 наших соотечественника.

Кроме того, инфекцией заразился сотрудник местной карантинной службы. Все вновь заболевшие незамедлительно будут доставлены в лечебные учреждения.

Японское правительство принимает срочные меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, власти страны распорядились запретить въезд на территорию островного государства жителям китайской провинции Чжэцзян и посещавшим ее иностранцам. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал усилить меры контроля на японских границах.

В мире Восточная Азия Япония Общество Здоровье Распространение коронавируса 2019-nCoV

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