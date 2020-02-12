До 175 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

В Японии до 175 возросло количество заболевших коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. При этом четверо пассажиров (трое японцев и один иностранный гражданин) находятся в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о новой партии заболевших на корабле в количестве 39 человек (10 членов команды и 29 пассажиров), передает телерадиокомпания NHK. Среди них десять японцев, остальные - представители одиннадцати зарубежных государств, в том числе США и Китая. Данные о россиянах в настоящий момент уточняются. Напомним, что на судне находятся 24 наших соотечественника.

Кроме того, инфекцией заразился сотрудник местной карантинной службы. Все вновь заболевшие незамедлительно будут доставлены в лечебные учреждения.

Японское правительство принимает срочные меры по борьбе с распространением коронавируса. Так, власти страны распорядились запретить въезд на территорию островного государства жителям китайской провинции Чжэцзян и посещавшим ее иностранцам. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал усилить меры контроля на японских границах.