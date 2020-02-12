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Текст:   Айсель Герейханова 
22:41 12.02.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8085)

Сделать ставку

"Единая Россия" будет добиваться улучшения условий по ипотеке

В "Единой России" назвали существующие банковские ставки по ипотеке кабалой. Партия будет добиваться их снижения и обратится для этого в Центробанк и правительство РФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эта тема обсуждалась в среду на заседании президиума генсовета "Единой России". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что люди хотят и готовы растить своих детей, но жилищные условия им делать этого просто не позволяют. "Ипотека в ее нынешнем виде - натуральная кабала", - подчеркнул он. По его словам, несмотря на регулярное снижение ставок Банком России, кредитные организации не спешат умерить свои аппетиты и не снижают свои процентные ставки. "В 2019 году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составила 10 процентов, и это без учета дополнительных затрат на оформление, которые прибавляют еще до двух процентных пунктов. В итоге реальная ставка колебалась в районе 12 процентов", - заявил Турчак. Он отметил, что таких денег у людей нет и желающих брать на себя такое "ярмо" все меньше. По его словам, в 2019 году число выданных ипотечных кредитов упало на 13,8 процента. "Все это происходит на фоне рекордно низкой инфляции и более чем гуманной ставки Центробанка", - подчеркнул Турчак.

Фото: iStock
Банки начали волну снижения ставок по ипотеке

Секретарь генсовета отметил, что 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума - 6 процентов. "Крупные банки опустили ставки формально ниже 8 процентов. Считаем, что даже "рекордно низкая" ставка по ипотеке в 8 процентов является завышенной и непосильной", - сказал Турчак. Он уверен, что сейчас сложились все условия для того, чтобы ипотечная ставка в банках снизилась до 5-6 процентов. "При таком снижении количество семей, которые смогут позволить себе приобрести квартиру стоимостью 3 миллиона рублей, увеличится минимум на 13 процентов. Это огромное количество людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия", - считает Турчак. Поэтому "Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня.

"Мы обратимся с этим вопросом в Центральный банк, в правительство РФ и вместе найдем способ обуздать аппетиты банкиров", - заявил Турчак и отметил, что банкиры должны понимать, что ипотека - это социально значимый продукт, а не какая-то коммерческая история.

В ходе заседания также обсуждались сроки реализации ключевых поручений президента, обозначенных во время Послания Федеральному Собранию. Так поправки "Единой России" к законопроекту об использовании материнского капитала могут быть приняты уже на следующей неделе. "Рассчитываем, что через неделю, 19 февраля, данный законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении, а на следующий день - в третьем", - сказал Турчак. По его словам, важно сделать так, чтобы поручения президента на практике заработали как можно скорее. "Многие семьи ждут этих решений и рассчитывают на новые возможности", - подчеркнул он.

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