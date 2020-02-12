ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты

С 8 июня 2020 года вступит в силу новый закон о техосмотре, а также поправки в законодательстве. Они дадут возможность уполномоченному должностному лицу ГИБДД аннулировать диагностическую карту в случае, если автомобиль не проходил технический осмотр (ТО) или осмотр был проведён с нарушениями, сообщает "Коммерсант".

Эту информацию правоохранительные органы будут передавать в страховую компанию, что может привести к расторжению ОСАГО. Однако регламент действий для страховых компаний пока что не описан. Законодательно компании не имеют право расторгнуть ОСАГО в одностороннем порядке, только через суд.

По новому закону о ТО во время техосмотра автомобиль будет трижды фотографироваться: до диагностики, во время и в конце процедуры. Фотографии будут храниться в МВД. Появится наказание для продавцов фиктивных диагностических карт. По оценкам экспертов, сегодня около 80% автовладельцев покупают их без прохождения осмотра.

Отдельное внимание будет уделено техническому осмотру транспорта, работающему на газу. По данным ГИБДД, их насчитывается 1,42 миллиона единиц, но только около 10% из них проходят надлежащий контроль. В ходе ТО необходимо проверять газобаллонное оборудование на механические повреждения, сверять год выпуска баллона, серийный номер и дату освидетельствования.

Также планируется разработать постановление об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), которая необходима для запуска реформы ТО: в ней будут храниться цифровые диагностические карты. Планируется создание сервиса, который позволит гражданам по VIN проверить срок действия диагностической карты, название оператора, проводившего диагностику машины, и, возможно, пробег автомобиля, зафиксированный на последней диагностике.