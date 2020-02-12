Согласно статистике ГИБДД количество угонов в России снизилось на 6 процентов. При этом лидеры по количеству угонов с прошлого года не изменились.

По статистике МВД России, чаще всего автомобили угоняют в Москве и Подмосковье. Фото: Сергей Михеев

По-прежнему первое место по количеству угонов занимает Hyundai Solaris. Всего в прошлом году было угнано 1171 машина этой марки. На втором месте снова оказался Kia Rio. Зафиксирован 1161 случай хищения этой модели.

Можно прогнозировать снижение угонов в целом и перераспределение их из среднего класса в бюджетный и верхний - премиум-класс

Эти две марки пользуются стабильно высоким спросом на нашем рынке и конкурируют друг с другом за лидерство по продажам. И как следствие, они довольно популярны в криминальной среде в качестве добычи. У популярности оказалась и обратная сторона.

На третьем месте - Toyota Camry. Их угнали 778 штук. Всего на одну машину меньше в прошлом году угоняли классическую LADA 2107. На пятом месте по количеству угонов также оказалась наша классическая модель LADA 2106. Скрылись от своих владельцев в неизвестном направлении 587 "шестерок".

Данные по угонам страховых компаний, как всегда, немного отличаются от статистики МВД. У них пятерка самых угоняемых выглядит следующим образом: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata. То, что в ней нет "Жигулей", - понятно. Их никто не страхует. Но судя по всему, Kia Rio страхуют чаще Hyundai Solaris.

Как отметил эксперт по защите автомобилей портала Угона.нет Алексей Курчанов, у угонщиков прослеживаются интересные тенденции. Так, они активизировались в бюджетном сегменте. Причем значительный рост угонов пришелся на китайские марки. Количество украденных Geely выросло на 166 процентов, а Lifan - на 180 процентов.

Значительно выросло число угонов Hyundai Creta - на 142 процента. Эта марка сравнительно недавно появилась на рынке и пользуется популярностью. Так что рост интереса к ней у криминала был очевиден.

У автомобилей в среднем ценовом сегменте такой рекордный рост угонов показали две марки. Количество угонов Kia Optima выросло на 126 процентов, а количество угонов Kia Soul - на 263 процента.

В премиальном сегменте значительный рост угонов показал Land Rover Evoque - 118 процентов.

В 2019 году рынок первичных продаж упал, и в этом году его повышения ждать не стоит. Вслед за ним спад произойдет и на вторичном рынке. Если сопоставить все это с наметившимися в прошлом году тенденциями у угонщиков, то можно прогнозировать снижение угонов в целом и перераспределение их из среднего класса в бюджетный и верхний. Рынок корейских и китайских машин продолжит расти вместе с угонами этих моделей, то же касается и премиальных автомобилей, считает эксперт.

Кстати, чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области. Здесь зафиксировано 23,9 процента таких преступлений.

На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область. На них пришлось 21,7 процента от всех угонов.

Самым благополучный - Приморский край. На него пришлось 1,7 процента угонов.