По-прежнему первое место по количеству угонов занимает Hyundai Solaris. Всего в прошлом году было угнано 1171 машина этой марки. На втором месте снова оказался Kia Rio. Зафиксирован 1161 случай хищения этой модели.
Эти две марки пользуются стабильно высоким спросом на нашем рынке и конкурируют друг с другом за лидерство по продажам. И как следствие, они довольно популярны в криминальной среде в качестве добычи. У популярности оказалась и обратная сторона.
На третьем месте - Toyota Camry. Их угнали 778 штук. Всего на одну машину меньше в прошлом году угоняли классическую LADA 2107. На пятом месте по количеству угонов также оказалась наша классическая модель LADA 2106. Скрылись от своих владельцев в неизвестном направлении 587 "шестерок".
Данные по угонам страховых компаний, как всегда, немного отличаются от статистики МВД. У них пятерка самых угоняемых выглядит следующим образом: Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata. То, что в ней нет "Жигулей", - понятно. Их никто не страхует. Но судя по всему, Kia Rio страхуют чаще Hyundai Solaris.
Как отметил эксперт по защите автомобилей портала Угона.нет Алексей Курчанов, у угонщиков прослеживаются интересные тенденции. Так, они активизировались в бюджетном сегменте. Причем значительный рост угонов пришелся на китайские марки. Количество украденных Geely выросло на 166 процентов, а Lifan - на 180 процентов.
Значительно выросло число угонов Hyundai Creta - на 142 процента. Эта марка сравнительно недавно появилась на рынке и пользуется популярностью. Так что рост интереса к ней у криминала был очевиден.
У автомобилей в среднем ценовом сегменте такой рекордный рост угонов показали две марки. Количество угонов Kia Optima выросло на 126 процентов, а количество угонов Kia Soul - на 263 процента.
В премиальном сегменте значительный рост угонов показал Land Rover Evoque - 118 процентов.
В 2019 году рынок первичных продаж упал, и в этом году его повышения ждать не стоит. Вслед за ним спад произойдет и на вторичном рынке. Если сопоставить все это с наметившимися в прошлом году тенденциями у угонщиков, то можно прогнозировать снижение угонов в целом и перераспределение их из среднего класса в бюджетный и верхний. Рынок корейских и китайских машин продолжит расти вместе с угонами этих моделей, то же касается и премиальных автомобилей, считает эксперт.
Кстати, чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области. Здесь зафиксировано 23,9 процента таких преступлений.
На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область. На них пришлось 21,7 процента от всех угонов.
Самым благополучный - Приморский край. На него пришлось 1,7 процента угонов.