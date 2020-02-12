Huawei опровергла, что у нее есть "тайный" доступ к мобильным сетям

Новости

Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России" 19:02
В Пскове из-за гриппа и ОРВИ объявили "масочный" режим 18:51
Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов 18:48
В Поморье ввели запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей 18:47
Захарова: Польша продолжает позорную войну с памятниками 18:35
Мигранту с 11 детьми дадут гражданство России 18:31
Поправки о расширении маткапитала могут быть приняты до 20 февраля 18:30
Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ борьбу с терроризмом 18:11
"Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке 18:08
Захарова: Москва отвергает обвинения в атаках на мирных жителей в Сирии 18:06
Уничтожение беспилотника лазером сняли на видео 18:02
Toyota Land Cruiser 200 получил "юбилейную" версию 18:00
Актриса Ко Су Чжон умерла на 25-м году жизни от рака мозга 17:45
Журналисты пострадали во время антитеррористической операции в Алеппо 17:43
Китайский марафонец пробежал 50 километров по квартире 17:41
Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящие контакты 17:38
Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна 17:35
Лукашенко заслушал доклад по ситуации с коронавирусом 17:34
Жоан Плаза покинул пост главного тренера "Зенита" 17:31
Mazda продлила перерыв в работе завода в Китае из-за коронавируса 17:27
Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба 17:27
На Sotheby's картину британца Дэвида Хокни продали за $30 млн 17:21
Стартовала IV Всероссийская акция "Дарите книги с любовью" 17:19
В Испании по-новому учтут рабочие часы 17:15
Microsoft и Samsung анонсируют партнерство в облачном гейминге 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 17:41
Рубрика: Digital

Huawei опровергла, что у нее есть "тайный" доступ к мобильным сетям

Текст: Иван Черноусов
В Huawei опровергли заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что у компании есть "тайный" доступ к мобильным сетям.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Утверждения США о том, что Huawei использует законный перехват, являются всего лишь предположениями - они не придерживаются какой-либо принятой логики в сфере кибербезопасности. У Huawei никогда не было и никогда не будет тайного доступа к телекоммуникационным сетям, и у нас нет возможности сделать это. Wall Street Journal четко осознает, что правительство США не может предоставить никаких доказательств в поддержку своих утверждений, и все же оно все же решило повторить ложь, распространяемую этими официальными лицами США, - сообщается в специальном заявлении компании. - Роль Huawei как поставщика телекоммуникационных услуг заключается в предоставлении оборудования, соответствующего стандартам 3GPP / ETSI, как и любой другой поставщик. Мы обязаны следовать общепринятым законным стандартам перехвата, таким как стандарт 3GPP TS 33.107 для сетей 3G и TS 33.128 для 5G. На этом обязательства Huawei в отношении законного перехвата заканчиваются".

Фото: Photoxpress.ru
Huawei объявила о том, что не планирует возвращаться к сервисам Google

Ранее в интервью The Wall Street Journal. Роберт О'Брайен заявил, что у США есть доказательства, что Huawei имеет "тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру".

По информации американских спецслужб, Huawei обладает таким доступом уже более десяти лет. Производители телекоммуникационного оборудования обязаны оставлять путь для доступа к сетям властей в правоохранительных целях. Такая практика регулируется законодательством каждого государства. При этом сами производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным без согласия операторов сетей.

Как отмечают в компании Huawei, фактическое администрирование и использование законных интерфейсов перехвата осуществляется исключительно регулирующими органами. "Интерфейсы перехвата всегда находятся в защищенных помещениях на стороне оператора, и ими управляют сотрудники, которые проверяются правительством в странах, где они работают. Операторы имеют очень строгие правила для работы и обслуживания этих интерфейсов. Huawei не разрабатывает и не производит никакого оборудования для перехвата, - говорится в сообщении. - Huawei является только поставщиком оборудования. В связи с этим доступ к сетям клиентов без их авторизации и видимости попросту невозможен. У нас нет возможности обходить носителей, контролировать доступ и получать данные из их сетей без обнаружения всеми обычными брандмауэрами или системами безопасности".

Digital Технологии

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии
Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты