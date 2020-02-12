Huawei опровергла, что у нее есть "тайный" доступ к мобильным сетям

В Huawei опровергли заявления советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что у компании есть "тайный" доступ к мобильным сетям.

"Утверждения США о том, что Huawei использует законный перехват, являются всего лишь предположениями - они не придерживаются какой-либо принятой логики в сфере кибербезопасности. У Huawei никогда не было и никогда не будет тайного доступа к телекоммуникационным сетям, и у нас нет возможности сделать это. Wall Street Journal четко осознает, что правительство США не может предоставить никаких доказательств в поддержку своих утверждений, и все же оно все же решило повторить ложь, распространяемую этими официальными лицами США, - сообщается в специальном заявлении компании. - Роль Huawei как поставщика телекоммуникационных услуг заключается в предоставлении оборудования, соответствующего стандартам 3GPP / ETSI, как и любой другой поставщик. Мы обязаны следовать общепринятым законным стандартам перехвата, таким как стандарт 3GPP TS 33.107 для сетей 3G и TS 33.128 для 5G. На этом обязательства Huawei в отношении законного перехвата заканчиваются".

Ранее в интервью The Wall Street Journal. Роберт О'Брайен заявил, что у США есть доказательства, что Huawei имеет "тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру".

По информации американских спецслужб, Huawei обладает таким доступом уже более десяти лет. Производители телекоммуникационного оборудования обязаны оставлять путь для доступа к сетям властей в правоохранительных целях. Такая практика регулируется законодательством каждого государства. При этом сами производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным без согласия операторов сетей.

Как отмечают в компании Huawei, фактическое администрирование и использование законных интерфейсов перехвата осуществляется исключительно регулирующими органами. "Интерфейсы перехвата всегда находятся в защищенных помещениях на стороне оператора, и ими управляют сотрудники, которые проверяются правительством в странах, где они работают. Операторы имеют очень строгие правила для работы и обслуживания этих интерфейсов. Huawei не разрабатывает и не производит никакого оборудования для перехвата, - говорится в сообщении. - Huawei является только поставщиком оборудования. В связи с этим доступ к сетям клиентов без их авторизации и видимости попросту невозможен. У нас нет возможности обходить носителей, контролировать доступ и получать данные из их сетей без обнаружения всеми обычными брандмауэрами или системами безопасности".