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12.02.2020 12:27
Рубрика: Легковые авто

"Яндекс" научил Алису платить за заправку автомобилей

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Голосовой помощник Алиса в "Яндекс.Навигатор" получил новую функцию, которая поможет заправиться и оплатить топливо на АЗС. К интернет-сервису, как сообщает пресс-служба компании, подключены 3600 станций в разных регионах России.

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По мнению разработчиков, новая программа позволит экономить время заправки и обеспечит дополнительный комфорт водителю.

"Достаточно остановиться у нужной колонки и попросить: "Алиса, заправь меня". Голосовой ассистент спросит номер колонки, тип и количество топлива. Алиса повторит заказ и попросит его подтвердить", - сообщает компания-производитель.

Тем не менее человеческий фактор все же присутствует. Водителю или заправщику нужно будет вставить пистолет в топливный бак. Зато после заправки можно не идти в кассу, так как Алиса сразу произведет оплату топлива с банковской карты или электронного кошелька своего хозяина.

Кстати

На прошедшем в Ростове-на-Дону транспортном форуме "Линии сообщения-2020" компания "Яндекс" показала, как проходит тестирование устройства для оценки уровня усталости и концентрации внимания водителя. С помощью видеокамеры девайс анализирует состояние шофера за рулем по 68 точкам на лице и направлению взгляда. Наблюдение ведется в режиме реального времени, подключение к интернету не требуется. Когда водитель отвлекается от дороги или алгоритм обнаруживает признаки усталости, то подается специальный звуковой сигнал.

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