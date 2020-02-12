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Из сервиса Nvidia GeForce Now удалили все игры Activision Blizzard

Текст:   Богдан Бобров
12.02.2020,  
14:38

Без каких-либо предупреждений и объявления войны издательство Activision Blizzard удалило из каталога игрового сервиса GeForce Now все свои игры. Об этом сообщается на сайте Nvidia.

Случилось это всего через неделю после официального запуска новой стриминговой платформы. Это значит, что для пользователей (среди которых наверняка есть и оплатившие годовую подписку) теперь не доступны проекты таких серий как Call of Duty, Warcraft, Diablo, StarCraft и Overwatch.

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Согласно заверениям самой Nvidia, проблема носит временный характер, и в компании надеются на скорое возобновление сотрудничества.

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