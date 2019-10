Не выкидывай Xbox. Пять причин, почему у новых игровых технологий нет будущего

После громкого анонса игрового стримингового сервиса Google Stadia, который, по заверению создателей, должен навсегда изменить индустрию видеоигр и заставить геймеров отказаться от традиционных приставок, похожие сервисы от других крупных и не очень компаний начали появляться как грибы после дождя.

Скорее всего, конкуренты в самом деле верят, что у поисковика может получиться сместить баланс сил в отрасли, и спешат оторвать кусок аудитории до того, как в эту область придёт Google и покажет всем как надо делать облачный гейминг.

Так, например, недавно в России стартовал GeForce NOW. А в Южной Корее этот сервис уже можно запустить даже на Android.

Но попробуем немного абстрагироваться от всех тех сладкозвучащих заверений разработчиков, которые обещают стремительный геймплей даже на самых древних и слабых ПК, и на примере GeForce NOW рассмотрим причины, по которым облачный гейминг так и останется нишевым продуктом, не способным подвинуть традиционные консоли и игровые ПК.

Причина первая - системные требования. Да, сейчас на главной странице GFN висит плашка о том, что "системные требования, обновления, моральное устаревание - это фразы из прошлого", но вот только в этом вопросе Nvidia лукавит. Во время бета-тестирования в графе требований к железу минимальные спецификации значились как двухъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше, 4 ГБ оперативки и GPU с поддержкой DirectX 11.

Скриншот сохраненной копии страницы. Фото: GeForce NOW

Сейчас эта информация не отображается на сайте, но интернет помнит все. Поэтому, возможно, если вы планировали запустить условный Doom (2016) на своем офисном пятилетнем ноуте - затея может провалиться.

Причина вторая - стабильность сетевого соединения. GeForce NOW рекомендует использовать подключение по проводу либо роутеры Wi-Fi на 5 Ггц. От первого современные обыватели все чаще стараются отойти, а второе есть далеко не в каждом доме. Примечательно, что в официальном FAQ создатели предупреждают игроков: "Если подключить 5ГГц нет возможности, то имейте в виду, что 2.4ГГц каналу может мешать другая электроника, например, радионяня или микроволновая печь". Обидно будет проиграть бой в Mortal Kombat из-за того, что кто-то из домашних решил разогреть ужин.

Причина третья - ценообразование. Помимо ежемесячной платы, игры все равно надо покупать, а в нынешней конкурентной среде, где некоторые издатели запросто дарят бесплатно и навсегда по 6 игр AAA-класса за раз, есть немало альтернативных площадок, более привлекательных в экономическом плане.

Причина четвертая - отсутствие эксклюзивов. Не только GeForce NOW, а в целом ни один стриминговый сервис пока даже не анонсировал ни одного эксклюзивного тайтла. Значительная часть библиотеки игр - по большей части старье. Крепкое, местами легендарное, но старье. Стоит ли говорить о PlayStation, нынешнее поколение которой уже подарило игрокам God of War, Spider-man, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 и т.д.

Причина пятая - отсутствие поддержки крупных издателей. Последняя проблема современных стриминговых платформ плавно вытекает из предыдущего пункта. На современном рынке каждый крупный игрок хочет завести свой маленький и уютный Steam. Epic Games Store, Origin, GOG.com, Ubisoft Store, Rockstar Games Launcher - каждая из этих площадок тянет одеяло на себя и всячески пытается заманить к себе геймеров. Крупным издателям просто невыгодно будет выпускать новые игры на таких экспериментальных платформах.

Вот так в целом видится ситуация с современным облачным геймингом. Консоли по-прежнему остаются самым экономичным и простым вариантом для интерактивных развлечений, ПК-игроки могут, конечно, с этим поспорить, но эта тема еще более глубокая и "холиваристая", и не стоит в нее углубляться. GeForce NOW и другие подобные сервисы все равно еще долгое время будут оставаться слишком нишевыми продуктами.