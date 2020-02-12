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11.02.2020 23:14
Рубрика: Экономика

Сколько в литре километров

Как сэкономить на топливе
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Неделя № 30(8084)
Самый правильный способ сэкономить на эксплуатации автомобиля, особенно если машина - рабочий инструмент, это купить такую, которая "кушает" меньше всего топлива. Казалось бы, куда как простая задача: выбрать легкий автомобиль с мотором небольшой мощности. Однако на поверку оказывается, что все не так просто.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Прежде всего стоит задуматься о том, какой двигатель вам по нраву? И забыть о том времени, когда дизельные двигатели ассоциировались только с чадящими грузовиками и тракторами в полях. Сегодняшние моторы, работающие на дизтопливе, ставят даже на автомобили представительского класса и уж чем-чем, а грязным выхлопом они не отличаются. А вот более экономичным расходом топлива по сравнению с бензиновыми - да.

Если же переходить в клан "дизелепоклонников" вам по тем или иным причинам не хочется, то выбор, по сути, только один - покупка машины А- или В-класса, то есть особо малого или малого. Первый у нас практически никто не выбирает, так как у нас предпочитают покупать автомобиль, на котором можно и до работы одному доехать, и урожай с дачи вывезти. Поэтому, например, продажи Kia Picanto, Smart Fortwo и Forfour, а также Fiat 500 (это все представители особо малых на российском рынке) у нас снизились на 5 процентов. Но расход топлива у таких машин - около 5 литров на сотню, так что выбор - за покупателем.

Фото: Пресс-служба "Сахалин Энерджи"
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А вот малый B-класс - самый популярный: в 2019 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса и компаний-производителей, доля машин малого класса в России составляла 39,8 процента. В него входят все бестселлеры российского авторынка. С расходом топлива, соответственно, в районе 6-8 литров на 100 километров.

Есть, правда, еще один вариант, он для любителей компромиссов. Это гибриды. То есть автомобили, бензиновый двигатель которых "тащит" автомобиль в паре с электромотором. В результате получается, что такая машина в форм-факторе крупного и мощного внедорожника может потребить на 100 километров всего около 5 литров бензина. Стоит учесть только одно - все без исключения гибриды на российском авторынке - премиальные бренды, и приобрести такую машину, чтобы начать экономить на бензине, меньше чем почти за 3 миллиона рублей, у вас не получится.

Экономика Транспорт Бензин

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