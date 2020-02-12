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12.02.2020 16:35
Рубрика: Власть

Косачев оценил намерения США обсуждать с Россией условия продления СНВ-3

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен Вашингтон объявил о намерении обсуждать с Москвой условия продления СНВ-3, специально выделив при этом, что переговоры пройдут за закрытыми дверями, а не в медийном пространстве.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сам факт такого желания с американской стороны, разумеется, невозможно не приветствовать. Однако, вспоминая, что именно она до сих пор отказывалась вести соответствующие переговоры, да еще и довела ситуацию до той точки, когда после выхода США из РСМД договор по СНВ, по сути, остался последней опорой стратегической стабильности в мире, будем немного сдержаны в нашем энтузиазме по этому поводу.

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Что побудило Вашингтон проявить активность по теме, по которой он до сих пор отмалчивался? Во-первых, время уходит. Срок истекает через год, но для переговоров это предельно мало. Тем более, если включать в обсуждение третьи стороны и новые вооружения. Во-вторых, мяч на американской стороне. Россия устами своих лидеров неоднократно выражала готовность продлить действие договора без предварительных условий и в конце прошлого года направила официальную ноту с подтверждением такой готовности. Поскольку Белый дом явно не нашел ни одной серьезной зацепки для отказа от продления ДСНВ, то провал здесь означал бы его прямую вину в обрушении этого важнейшего механизма. Ссылки на необходимость присоединения к нему Китая выглядят абсолютно несерьезными отговорками, на что неоднократно указывали американские же эксперты, СМИ и конгрессмены. Даже явно не благоволящая России Washington Post отметила, что "требование включения Китая выглядит скорее как защитная мера от продления нового СНВ, чем реальная попытка сохранить договор в силе". То есть в США все понимают, что договор нужен не только или даже не столько России, сколько самой Америке и всему миру.

Однако указание на закрытые двери в высказываниях О'Брайена можно трактовать двояко - либо как намерение не поднимать шум и вести переговоры основательно (и это было бы идеальной ситуацией, ведь именно на публичных спекуляциях "похоронили" уже и ДРСМД, и сделку по иранской ядерной программе). Либо же, напротив, как желание скрыть от общественности очевидную несостоятельность собственных аргументов против продления СНВ, чтобы, при отсутствии результата, обвинить во всем как всегда Россию. Увы - это теперь тоже привычный сценарий в "диалоге" с США.

Поэтому, разумеется, будем следить за делами, а не за словами. Но пока - всеми руками "за".

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook

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