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12.02.2020 04:42
Рубрика: В мире

США заявили о планах обсудить с Россией СНВ-3 и сокращение ядерных запасов

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Соединенные Штаты хотят обсудить с Россией условия продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) за закрытыми дверями. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Фото: Алексей Ерешко/ТАСС
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3

По его словам, Вашингтон планирует "вести переговоры с властями РФ и президентом Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве". О'Брайен заверил, что США очень скоро сядут с российскими коллегами за стол переговоров и обсудят эти важные вопросы, пишет РИА Новости.

Кроме того, США рассчитывают на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем. "Вашингтон вышел из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в минобороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного обсуждения сокращения запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы", - отметил советник американского президента.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пообещал, что пока нет соглашения с Россией и КНР о контроле над вооружениями, он будет создавать "самые мощные ядерные силы в мире", поскольку у него "просто нет другого выхода". Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что Вашингтон предлагает разработать некое трехстороннее ядерное соглашение между США, Россией и КНР. При этом Пекин негативно относится к данному предложению.

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На минувшей неделе представители Демократической партии в конгрессе, призвали Трампа договориться с Россией о продлении СНВ-3. Соответствующее заявление подписали старший демократ в комитете по иностранным делам в сенате Роберт Менендес и председатель аналогичного комитета в палате представителей Элиот Энгел. "Пришло время президенту Трампу прислушаться к голосу разума, к экспертам и нашим союзникам, которые признают, что этот договор является неотъемлемым столпом безопасности", - говорится в заявлении.

В мире США Выход США из договора о РСМД

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