Майя Гойкович: Сербия не вводила и не будет вводить санкции против РФ

Председатель Народной Скупщины Республики Сербии Майя Гойкович в рамках встречи с главой Государственной Думы Вячеславом Володиным заявила, что отношения между Сербией и Россией - это "самые близкие двусторонние отношения".

Политик отметила успешное взаимодействие Москвы и Белграда на международных и межпарламентских площадках. "Я рада, что мы смогли совместными усилиями подписать Белградскую декларацию, которая опирается на принципы международного права, что для нас очень важно", - сказала она, поблагодарив Российскую Федерацию "за поддержку, которую вы всячески нам оказываете в плане признания суверенитета и территориальной целостности Республики Сербии". "Сербия в международных организациях никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации", - подчеркнула председатель Народной Скупщины.

"Два века наших дипломатических отношений мы всегда развивали и укрепляли нашу дружбу, исторические связи, и я уверена, что так будет продолжаться", - резюмировала Майя Гойкович.

Между тем Вячеслав Володин указал на полное взаимопонимание в отношениях России и Сербии, результативность в работе парламентов.