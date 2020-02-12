Mazda продлила перерыв в работе завода в Китае из-за коронавируса

Японская компания Mazda продлила срок приостановки работы завода в Китае на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-2019.

Сборочные конвейеры в китайском городе Нанкин теперь планируется запустить после 17 февраля, передает телерадиокомпания NHK. Ранее говорилось, что автомобильные производственные мощности могут начать свою работу после 12 февраля.

Добавим, что другие японские автомобильные корпорации, среди которых Toyota и Honda, также рассчитывают возобновить работу своих заводов на китайской территории после 17 февраля.