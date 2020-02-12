Microsoft и Samsung анонсируют партнерство в облачном гейминге

На презентации в Сан-Франциско Samsung объявила о расширении партнерства с Microsoft. Компании работают над облачным сервисом потоковой передачи компьютерных игр. Пользователи смогут играть в ресурсоемкие игры на мобильных устройствах, и все что для этого потребуется - высокоскоростное соединение с интернетом. Вполне возможно, что партнерство приведет к появлению уже существующего сервиса потоковых видеоигр от Microsoft - Xcloud - на устройства Samsung.

"Это только начало нашего игрового партнерства с Xbox, - утверждает Дэвид Парк, глава отдела маркетинга Samsung в США. - Как Samsung, так и Xbox разделяют идею о том, чтобы предоставить игрокам по всему миру отличные игровые решения. С поддержкой 5G и богатым игровым опытом Microsoft мы сможем создать отличный сервис, который понравится нашим пользователям. Более подробную информацию вы узнаете чуть позже".

В интервью изданию The Verge Microsoft подтвердили партнерство с Samsung, но отказались раскрыть какие-либо детали, заявив лишь, что будут вместе работать с южнокорейской компанией над оптимизацией сервиса XCloud на устройствах линейки Samsung Galaxy.

Microsoft обещала запустить XCloud уже в этом году. В настоящее время сервис находится в стадии открытого бета тестирования, а пользователям доступно более 50 игр.