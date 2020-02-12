Минздрав пригрозил завышающим цены аптекам лишением лицензии

Массового завышения цен на противовирусные лекарства не наблюдается. Об этом рассказал врио глава Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко по итогам проверок аптек, передает РИА Новости.

По его словам, за все время почти все организации не манипулировали ценами.

Те же, кто пытается нажиться на ситуации с коронавирусом и поднимает значительно цены на препараты, будут привлечены к ответственности. По словам замминистра здравоохранения России Дмитрия Костенникова, нарушители могут даже лишиться лицензии.

Также в ведомстве предлагают заморозить цены на медицинские маски.