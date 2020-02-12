На Украине предложили продать земли для "защиты" от России

На Украине предложили продать земли американским компаниям, чтобы защитить их от России. Такое мнение высказал в интервью порталу "Обозреватель" президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда.

По его словам, армия США защищает американские интересы по всему миру, и чтобы они надолго обосновались на востоке Украины, нужно, чтобы эти земли оказались в собственности американских компаний. В связи с этим экономист предложил продать им "приграничные территории Сумской и Харьковской областей". Он полагает, что, если Киев приложит усилия, США пойдут на такой шаг. Свереда также обратил внимание, что желающих приобрести эти земли будет достаточно благодаря низкой цене, поскольку неподалеку от них идет вооруженный конфликт.

По его словам, продажа земли американцам также позволила бы разрешить вопрос со сланцевым газом на востоке Украины.

Напомним, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине уже почти 20 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. Осенью 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория. Второе чтение было назначено на шестое февраля, но было сорвано. К этому дню документ был переписан, в него внесли более четырех тысяч поправок. Теперь в нем, например, указывается, что иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после референдума. Еще одно новое ограничение касается продажи земли в одни руки. Ее размеры, по сравнению с первым вариантом законопроекта, уменьшили в 20 раз - с 200 тысяч до 10 тысяч гектар.

Еще раз на рассмотрение законопроект, как ожидается, будет вынесен в марте.