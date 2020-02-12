На Украине предложили продать земли для "защиты" от России

Новости

В Новороссийске врачи достали из пищевода пациента провода 10:08
Сумма долгов по алиментам обновила исторический максимум 10:06
Аэропорт Норильска закрыт из-за непогоды 10:06
Jaguar приостановит выпуск I-Pace из-за нехватки аккумуляторов 10:03
Армия США создает новый штаб для координации с союзниками в Европе 10:02
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин 09:59
В Москве обстреляли автосалон с иномарками 09:56
Экс-кандидат в президенты Гватемалы приговорен к 15 годам тюрьмы 09:53
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей 09:44
Под Ивановом шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 09:42
Италия столкнулась с острым демографическим кризисом 09:36
В Перми из-за пожара в больнице эвакуировали 420 человек 09:34
В Москве работник метро нашел лежащего на снегу младенца 09:27
Могилевский университет стал крупным инновационным центром СГ 09:27
В 12 районах Прикамья ввели карантин из-за гриппа 09:21
За избиение школьницы в Приморье ответят родители напавших учеников 09:20
Африканский Союз осудил политику Великобритании 09:18
На Украине раскрыли потери техники входе конфликта в Донбассе 09:16
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу 09:09
У нового Kia Mohave в России будет VIP-версия 09:01
Храп назвали симптомом опасной болезни 08:24
Видео: автомобилист без единой царапины пережил чудовищную аварию 08:16
В Челябинске падение метеорита увековечили почтовой открыткой 08:15
Матч НХЛ не был доигран из-за ЧП с хоккеистом 08:06
Около 100 приморцев пожаловались на завышение цен на овощи 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 08:45
Рубрика: В мире

На Украине предложили продать земли для "защиты" от России

Текст: Юрий Когалов
На Украине предложили продать земли американским компаниям, чтобы защитить их от России. Такое мнение высказал в интервью порталу "Обозреватель" президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, армия США защищает американские интересы по всему миру, и чтобы они надолго обосновались на востоке Украины, нужно, чтобы эти земли оказались в собственности американских компаний. В связи с этим экономист предложил продать им "приграничные территории Сумской и Харьковской областей". Он полагает, что, если Киев приложит усилия, США пойдут на такой шаг. Свереда также обратил внимание, что желающих приобрести эти земли будет достаточно благодаря низкой цене, поскольку неподалеку от них идет вооруженный конфликт.

Фото: РИА Новости
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

По его словам, продажа земли американцам также позволила бы разрешить вопрос со сланцевым газом на востоке Украины.

Напомним, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине уже почти 20 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. Осенью 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория. Второе чтение было назначено на шестое февраля, но было сорвано. К этому дню документ был переписан, в него внесли более четырех тысяч поправок. Теперь в нем, например, указывается, что иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после референдума. Еще одно новое ограничение касается продажи земли в одни руки. Ее размеры, по сравнению с первым вариантом законопроекта, уменьшили в 20 раз - с 200 тысяч до 10 тысяч гектар.

Еще раз на рассмотрение законопроект, как ожидается, будет вынесен в марте.

В мире экс-СССР Украина В мире США Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

США заявили о планах обсудить с Россией СНВ-3 и сокращение ядерных запасов
На Украине предложили продать земли для "защиты" от России
В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Запуск космического корабля Cygnus с грузом для МКС перенесли на сутки
Новый коронавирус получил официальное название
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам