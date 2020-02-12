Насмерть разбившийся водитель Tesla играл в смартфоне

Расследование автокатастрофы, произошедшей в марте 2018 года на одном из калифорнийских шоссе, показало, что в злополучный момент погибший играл в смартфоне.

Напомним обстоятельства. 38-летний инженер сотрудник компании Apple Уолтер Хуань ехал за рулем своей Tesla Model X с активированным автопилотом по долине Маунтин-Вью. На скорости 113 км/ч автомобиль свернул с дороги и врезался в ограждение.

Исследователи из Национального агентства Соединенных штатов по безопасности на транспорте (NTSB) выяснили, что на протяжении критических шести секунд от рокового момента водитель не предпринимал никаких попыток затормозить или вырулить обратно на дорогу.

А из последних 18 минут в общей сложности только 12 его руки были на рулевом колесе, когда производитель рекомендует в режиме автопилота рук от руля не убирать. И за эти 18 минут система дважды подавала визуальные и звуковые сигналы, призывающие вернуть руки на руль. Водитель в это время был занят игрой Three Kingdoms на служебном iPhone, об этом свидетельствуют данные с его ip- адреса.

NTSB с 2016 года после первой автокатастрофы подробного рода последовательно критиковало систему автопилота Tesla за отсутствие действенных алгоритмов препятствования отстраненности водителя от управления автомобилем.