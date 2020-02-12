Небензя выразил надежду на принятие позиции РФ по ливийской резолюции

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что надеется на то, что российская позиция будет учтена в проекте резолюции по Ливии до того, как он будет вынесен сегодня на голосование в Совете Безопасности. Переговоры касательно содержания документа ведутся уже несколько недель.

"У нас еще есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена", - цитирует Небензю ТАСС.

Постпред РФ при ООН ранее раскритиковал проект резолюции Великобритании в СБ ООН по Ливии. По его словам, документ не учитывает видение и обеспокоенности России.

Франко-британский проект резолюции по Ливии предусматривает санкции против руководства этой страны. Россия намерена поддержать только сбалансированный текст резолюции - без возложения вины за нынешнюю ситуацию на какую-нибудь из сторон.