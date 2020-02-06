Небензя: Проект резолюции по Ливии не учитывает видение РФ

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал проект резолюции Великобритании в СБ ООН по Ливии. По его словам, документ не учитывает видение и обеспокоенности России.

Ранее Россия "взломала процедуру молчания" по проекту данной резолюции. Как отметил постпред, консультации по тексту продолжатся, передает РИА Новости.

Напомним, Совет Безопасности ООН в пятницу должен рассмотреть франко-британский проект резолюции по Ливии, предусматривающий санкции против руководства этой страны. Россия намерена поддержать только сбалансированный текст резолюции - без возложения вины за нынешнюю ситуацию на какую-нибудь из сторон.

Берлинская конференция позволила сделать очень важный шаг к урегулированию в Ливии. В итоговом документе участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности. В Берлине договорились о перемирии, о введении эмбарго на поставки оружия и о прекращении военной помощи сторонам конфликта. Согласились также создать военный комитет в формате "пять на пять" для обеспечения перемирия.