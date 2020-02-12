Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% до 55,2 долларов за баррель, а марки WTI - на 1,7% до 50,79 долларов за баррель.

В Азии Brent по итогам 12 февраля марка Brent подорожала на 1,9% до 55,02 долларов за баррель, а WTI на 1,4% до 50,64 долларов за баррель.

Эксперты связывают рост котировок с ослаблением паники вокруг эпидемии коронавируса в Китае, а также ожиданиях положительного решения России по вопросу продления действия сделки ОПЕК+ и дополнительного сокращения добычи черного золота с апреля этого года.

Ранее, Американский институт нефти (API) предоставил информацию о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей. Если официальная статистика по запасам Службы энергетической информации (EIA) минэнерго США подтвердит эти данные, то это станет максимальным ростом американских запасов за последние три месяца, и может крайне негативно повлиять на рынок.

С начала эпидемии коронавируса в середине января, котировки барреля упали с почти 70 долларов за баррель марки Brent, до 53-54 долларов за баррель. Основные опасения рынка связаны с сокращением потребления черного золота крупнейшим мировым импортером нефти - Китаем.