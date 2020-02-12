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12.02.2020 16:17
Рубрика: Экономика

ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2020 году на 230 тыс. баррелей в сутки до 0,99 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте организации.

Фото: Сергей Куксин
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В документе указывается, что потребление нефти в мире уменьшится в результате распространения коронавируса, в первую очередь, из-за падения спроса на 120 тыс. баррелей в сутки в Китае - крупнейшей стране-импортере нефти.

При этом ОПЕК также снизила свой прогноз по росту предложения нефти на рынке в 2020 году от стран вне организации (в том числе США) на 100 тыс. баррелей в сутки, до 2,25 млн баррелей в сутки.

Кроме того, страны ОПЕК суммарно уменьшили производство черного золота в январе 2020 года на 509 тыс баррелей в сутки по сравнению с декабрем прошлого года. Общая добыча стран, входящих в организацию составила 28,86 млн баррелей в сутки.

В докладе также указывается, что суммарный уровень исполнения условий сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в январе составил 130%. Общий объем снижения производства странами-участниками пакта ОПЕК+ до конца первого квартала этого года должен составить 1,7 млн баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Распространение коронавируса COVID 19

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