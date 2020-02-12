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Рубрика: В мире

Более 44,6 тысячи человек заразились коронавирусом в Китае

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 44,6 тысячи человек, 1113 умерли. Еще 4740 граждан выздоровели. Такие данные в среду распространил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, отметив, что официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,49%.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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По количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 33,3 тысячи инфицированных, из которых 1068 умерли, выздоровели 2639 человек, пишет ТАСС. Далее следуют южная провинция Гуандун, где заболели свыше 1,2 тысячи жителей, а также центральная провинция Хэнань и восточная Чжэцзян, в каждой из которых зафиксировано около 1,1 тысячи случаев заражения. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян скончались восемь человек, число инфицированных достигло 378, из них 28 выздоровели.

Сейчас под наблюдением медиков в Китае находятся более 185 тысячи жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. Еще свыше 16 тысяч человек находятся в КНР на карантине с подозрением на вирус.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-2019 (ранее его называли 2019-nCoV), была зафиксирована в крупном городе Ухань провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. Вирус распространился за пределы Китая. Заболевание уже выявлено в 24 странах, включая Россию.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса 2019-nCoV

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