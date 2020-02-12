Число жертв коронавируса в провинции Хубэй составило 1068

Число погибших в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй выросло до 1068. Количество инфицированных составило 33 366 - за сутки были зафиксированы 1638 новых случаев заражения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, выздороветь удалось 2639 пациентам. Официальный уровень смертности составил порядка 3,2 процента, это ниже, чем днем ранее.

Во вторник коронавирусу было присвоено официальное название COVID-2019 (сокращенно от Coronavirus desease - "заболевание, вызванное коронавирусом"). В соответствии с рекомендациями ВОЗ, название вируса не отражает географии его происхождения и каких-либо иных упоминаний, которые могли бы нанести ущерб экономике страны, где он был обнаружен, либо побудить к дискраминационным проявлениям. На выработку вакцины может уйти до полутора лет. Случаи заражения зарегистрированы на сегодняшний день в 24 странах.