Отслеживать изменения стажа можно будет через приложение

До конца этого года россияне должны выбрать, оставить привычную бумажную версию трудовой книжки или перейти на электронную. В электронной версии будут отражаться те же сведения, что и в привычной бумажной книжке (прием на работу, увольнение, поощрения и наказания). Выписку из электронной трудовой человек может запросить в своем отделе кадров, или в МФЦ, или в ПФР. Но когда появится приложение, станет намного проще.
Приложение ПФР надежно защищено от несанкционированных проникновений, полагает руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц: "Чтобы войти в приложение, необходимо ввести четырехзначный пин-код, предварительно пройдя авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Судя по отзывам, многие пользователи считают эту систему громоздкой, но она нацелена как раз на самое важное, на защиту данных. Этот пин-код знаете только вы, поэтому никто посторонний не сможет воспользоваться данными вашего пенсионного счета".