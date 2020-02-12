Памфилова рассказала о ходе работы над поправками в избирательное законодательство

В ЦИК сообщили, что идеи по изменению избирательного законодательства уже переданы в профильную рабочую группу при Администрации президента РФ.

"Мы обсуждали это с замглавы администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко, который руководит этой рабочей группой", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам в среду. По ее словам, ранее предполагалось провести заседание рабочей группы в конце января или в начале февраля. Но пока оно откладывается из-за подготовки поправок в Конституцию.

"Я думаю, что ненадолго, в любом случае мы вернемся к этой теме", - подчеркнула Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что также идет серьезная работа по вопросу упрощения порядка сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов.

"У нас сейчас идет активное обсуждение, идет полемика, это естественный процесс", - отметила Памфилова.

Ранее глава ЦИК по итогам избирательной кампании прошлого года сообщала, что комиссия сосредоточится на таких вопросах совершенствования избирательного законодательства, как улучшение механизма сбора и проверки подписей и так называемого муниципального фильтра, а также на взаимодействии с организациями наблюдателей и возможном изменении статуса избирательных комиссий муниципальных образований.