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12.02.2020 13:21
Рубрика: Власть

Памфилова рассказала о ходе работы над поправками в избирательное законодательство

Текст: Айсель Герейханова
В ЦИК сообщили, что идеи по изменению избирательного законодательства уже переданы в профильную рабочую группу при Администрации президента РФ.

"Мы обсуждали это с замглавы администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко, который руководит этой рабочей группой", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова журналистам в среду. По ее словам, ранее предполагалось провести заседание рабочей группы в конце января или в начале февраля. Но пока оно откладывается из-за подготовки поправок в Конституцию.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Предложены поправки в главу Конституции о Федеральном Собрании

"Я думаю, что ненадолго, в любом случае мы вернемся к этой теме", - подчеркнула Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что также идет серьезная работа по вопросу упрощения порядка сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов.

"У нас сейчас идет активное обсуждение, идет полемика, это естественный процесс", - отметила Памфилова.

Ранее глава ЦИК по итогам избирательной кампании прошлого года сообщала, что комиссия сосредоточится на таких вопросах совершенствования избирательного законодательства, как улучшение механизма сбора и проверки подписей и так называемого муниципального фильтра, а также на взаимодействии с организациями наблюдателей и возможном изменении статуса избирательных комиссий муниципальных образований.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

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