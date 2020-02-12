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11.02.2020 22:51
Рубрика: Экономика

Что больше: бак или бочка

Почему цены на бензин в России не зависят от котировок нефти
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 30(8084)
В январе этого года цены на бензин и дизель продемонстрировали рост по всей территории России.
На удорожание бензина быстрее всего "реагируют" товары повседневного спроса. Фото: Сергей Куксин На удорожание бензина быстрее всего "реагируют" товары повседневного спроса. Фото: Сергей Куксин
На удорожание бензина быстрее всего "реагируют" товары повседневного спроса. Фото: Сергей Куксин

В среднем Аи-95 и Аи-92 подорожали на 4 и 11 копеек соответственно, а дизель - на целых 37 копеек. Подорожание автомобильного топлива происходило на фоне стремительного пика цен на нефть, опустившихся с почти 70 долларов до 55 долларов за баррель марки Brent. Отсутствие видимого эффекта этого обрушения котировок нефти на ценники на заправках многих по-прежнему удивляет. Впрочем, они не реагируют не только на падение стоимости черного золота, но и на ее взлет.

В качестве примера можно привести статистику за прошлый год, когда цена нефти за 4 первых месяца выросла с 55 до 75 долларов за баррель. При этом, по данным Росстата, в прошлом году средние розничные цены на бензин в России увеличились на 4,3% в сравнении с 2018 годом, что стало рекордно низким показателем с 2008 года. Стоимость на АЗС дизельного топлива возросла на 7,1%, но оптовые цены, наоборот, снизились на 3,4%. Уровень инфляции в 2019 году, по подсчетам Росстата, составил 3%.

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Ничего странного в таком поведении расценок на бензин и дизель нет. В России они в большей мере зависят от налогов и акцизов, нежели от стоимости бочки нефти. Сейчас фискальная доля в розничной цене бензина превышает 70%, а по некоторым оценкам, и все 80%. Естественно, что даже скачки котировок барреля на 10-15% особенного влияния на стоимость топлива не оказывают. Небольшой рост цен в январе связан именно с увеличением фискальной нагрузки на нефтяную отрасль с начала 2020 года: выросли налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизы на бензин и дизель.

Некоторым экспертам и участникам нефтяного рынка подобная система кажется чрезмерно обременительной, препятствующей развитию нефтяной отрасли, но пока она сохраняется. Благодаря этой системе бюджет перестал испытывать недостаток средств, был создан Фонд национального благосостояния (ФНБ), а также доведено до конца множество экономически и социально значимых проектов.

С акцизами на автотопливо похожая история. Полученные государством средства пополняют дорожные фонды, которые используются для финансирования строительства, поддержания и ремонта дорог, а также для создания сопутствующей инфраструктуры.

Но не все так просто.

Серьезной проблемой, которая напрямую связана и с подорожанием автомобильного топлива, и с социально-экономическим развитием, является то, что рост цен на АЗС приводит к увеличению стоимости продовольственных и промышленных товаров на прилавках магазинов.

Цена бензина на 70%, а по ряду оценок - и на 80% зависит от налогов и акцизов

Иногда топливная составляющая в цене того или иного продукта оказывается очень значительной. Большая часть сельскохозяйственной продукции перевозится автотранспортом. Исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков так описывает "путь еды": "Сначала от поля до места подработки, далее к складу хранения сырья, потом до предприятия переработки, затем от предприятия до распределительного центра и от него до магазина. И это далеко не самая длинная логистическая цепочка".

Доля расходов на топливо особенно высока в растениеводческом бизнесе, где регулярно используется специализированная техника и автотранспорт. В себестоимости продуктов растительного происхождения на топливо приходится около 13%. А если речь идет, скажем, о картофеле, то 14-16%. Доля бензина в себестоимости продуктов животноводства составляет порядка 4%. По словам Вострикова, в некоторых крупных холдингах доля затрат на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в себестоимости превышает даже 20%.

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Соответственно, рост цен на бензин или дизель всего на 5% приведет в последнем случае к увеличению стоимости товара на 1% и более. Мелочь, но весьма заметная, когда она касается продукции ежедневного потребления. Например, хлеба, молока или средств гигиены. Обращающая на себя внимание и финансово, и психологически.

Есть еще один нюанс - чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей. Здесь можно вспомнить туалетную бумагу или памперсы. Фактически тоже товары постоянного потребления.

На рост затрат на ГСМ быстрее всего "реагируют" цены на товары повседневного спроса и скоропортящиеся продукты, которые завозятся в магазины ежедневно или чаще остальных. "Как правило, такие продукты являются низкомаржинальными, что не позволяет производителям сдерживать рост отпускных цен", - уточнил Востриков.

Государству приходится находить золотую середину между социальными обязательствами и экономической целесообразностью. В результате цены на автотопливо не реагируют на скачки нефтяных котировок, как, например, в США. Правда, все равно растут.

Экономика Транспорт Бензин

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