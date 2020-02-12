Поправки о расширении маткапитала могут быть приняты до 20 февраля

Поправки "Единой России" о расширении программы материнского могут быть приняты Госдумой уже до конца следующей недели. Как рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, во втором чтении они будут рассмотрены 19 февраля, в третьем - уже сразу на следующий день, 20 февраля.

"Нам важно не терять темп и сделать так, чтобы поручения президента на практике заработали как можно скорее и реально начали приносить помощь людям", - подчеркнул он на заседании президиума Генсовета партии. Турчак подчеркнул, что многие семьи ждут этих решений и рассчитывают на новые возможности.

На базе общественных приемных партии будет также открыта "горячая линия", где партийцы и сотрудники приемных будут подробно отвечать на все вопросы по обновленной программе материнского капитала. Кроме того, будут развернуты семейные консультационно-правовые центры, что оказывать поддержку в оформлении материнского капитала, рассказал Турчак.