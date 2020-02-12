Посольство: Россиян нет среди новых заразившихся на лайнере в Японии

Российские граждане отсутствуют среди новой партии зараженных коронавирусом COVID-19 на круизом лайнере Diamond Princess. Об этом сообщает посольство РФ в Японии. Напомним, что на борту судна находятся 24 наших соотечественника.

В Японии сегодня до 175 человек возросло количество инфицированных на корабле Diamond Princess, который стоит на карантине у портового города Йокогама. При этом четверо пассажиров (трое японцев и один иностранный гражданин) находятся в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о новой партии заболевших в количестве 39 человек (10 членов команды и 29 пассажиров). Среди них десять японцев, остальные - представители одиннадцати зарубежных государств, в том числе США и Китая.

Кроме того, болезнью заразился сотрудник местной карантинной службы. Все вновь заболевшие будут в срочном порядке доставлены в лечебные учреждения.