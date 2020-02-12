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12.02.2020 10:40
Рубрика: Спорт

Потерявший сознание хоккеист "Сент-Луиса" перенес сердечный приступ

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports
Фото: REUTERS/Sergei Belski-USA TODAY Sports

Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.

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Инцидент произошел в первом периоде встречи во вторник в Анахайме. Боумистер, находившийся в тот момент на скамейке запасных, потерял сознание. Медики на арене привели 36-летнего игрока в чувства, после чего отправили в больницу. Команды решили не продолжать встречу - она будет доиграна в среду.

"Благодаря молниеносной реакции нашего медицинского персонала врачам "Анахайма" и дежуривший на арене медикам удалось стабилизировать Джея. В настоящее время он находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование в Анахайме. Мы сообщим о состоянии Джея", - сказал Армстронг, чьи слова приводит официальный сайт "Сент-Луиса".

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