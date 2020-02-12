Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте позвонил президенту России Владимиру Путину. Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине.

Напомним, что в итоговом документе участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности.

Путин подчеркнул принципиальную важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, которые сейчас прорабатываются по линии Совбеза ООН.

"Высказана заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Конте также затронули вопросы двустороннего сотрудничества и условились о продолжении контактов на различных уровнях.