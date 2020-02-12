Количество нарушений и число погибших на дорогах сокращается. Столичная Госавтоинспекция поделилась предварительными цифрами по итогам прошлого года.

Как сообщили в ведомстве РИА Новости, в 2019 году сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 27,9 миллиона административных правонарушений, из которых наибольшую долю составляют превышение установленной скорости движения - 14,5 миллиона правонарушений.

При этом число зарегистрированных случаев превышения скорости уменьшилось. В 2018 году было выявлено более 15,9 миллиона таких нарушений.

Также в Москве за весь 2019 год произошло 702 ДТП, после которых водители скрылись с места происшествия. В 2018 году таких случаев было зафиксировано 727. Сократилось и количество "пьяных" аварий. По вине нетрезвых водителей произошло 467 ДТП с пострадавшими. В 2018 году их было зафиксировано 498.

"Наибольшее количество погибших зарегистрировано при наездах на пешеходов - 197 человек", - сообщают в пресс-службе столичной ГИБДД.

Надо сказать, что официальная статистика за прошлый год Госавтоинспекцией пока не опубликована. Поэтому по отрывочным данным судить о ситуации в столице сложно. Но возьмем официальную статистику ГИБДД за 11 месяцев прошлого года. На тот момент количество погибших пешеходов составляло 182 человека. При этом было отмечено снижение их числа по сравнению с 2018 годом на 18,4 процента. Из них непосредственно в результате наезда погибло 167 человек. Это меньше, чем за аналогичный период 2018 года, на 19, 7 процента.

А теперь самый интересный момент: по вине водителей за этот период времени на дорогах погибло 77 пешеходов. А по их собственной вине - 98. Это лишний раз поднимает вопрос о том, что может стоит перенаправить усилия с контроля за водителями на контроль за пешеходами? Ведь по собственной неосторожности они чаще попадают под колеса, чем по вине водителей.

Надо сказать, что количество камер автоматической фиксации нарушений за год в Москве резко выросло. Поэтому снижение количества нарушений скоростного режима почти на 1,5 миллиона говорит лишь о том, что водители действительно стали аккуратнее ездить. И стараются не нарушать. Другое дело, что необоснованное снижение скорости на некоторых участках дорог само по себе провоцирует на нарушение правил. И тому есть хороший пример в виде Северо-Восточной хорды Москвы. Когда на этой шикарной дороге действовало ограничение скорости 60 км/ч среднее количество нарушений, которое там фиксировалось, составляло 1-2 процента от общего количества проезжающих машин. Об этом сообщил в соцсетях заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин.

По вине водителей на дорогах погибло 77 пешеходов. А по собственной вине пешеходов - 98 человек

По его словам, после того, как там установили знаки с ограничением скорости 80 км/ч, число нарушений снизилось до 0,1 процента от количества проезжающего транспорта. А в некоторые дни - до 0,01 процента. То есть в 100 раз! Понятно, что это не водители стали резко более дисциплинированными. Просто раньше им приходилось без видимых на то причин сдерживать себя на просторной дороге. И не всем удавалось удержаться. Но теперь ограничение разумное, и количество нарушителей резко сократилось.