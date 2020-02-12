Погибший сотрудник ФСИН курировал транспортные вопросы

Новости

В Москве спасли девочку-гимнастку, упавшую с высоты 14:39
Бастрыкин поручил помочь 101-летней блокаднице из Осетии 14:37
Турция отправила в Германию "черные ящики" с разломившегося самолета 14:36
В два раза улучшилось качество воздуха в Москве 14:34
Новый электрокроссовер Skoda: объявлено имя 14:22
Почему в руководстве Беларуси недовольны работой с обращениями граждан 14:22
Песков: Крым не может быть объектом размена в переговорах о поставках воды 14:14
В Петрозаводске полиция нашла подростков, которые избивали птицу 14:09
Торговавшая кроссоверами марка ушла с российского рынка 14:00
В Самаре у студентов появились цифровые зачетные книжки 13:59
Президент ФПА: Верховный суд выступает за гуманизацию системы наказаний 13:59
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского 13:58
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге 13:58
В Удмуртии появилась вакансия ловца кур 13:57
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда 13:54
Минздрав пригрозил завышающим цены аптекам лишением лицензии 13:50
Автоэксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра 13:40
В автобусах Москвы начали хвалить пассажиров за оплату проезда 13:38
Матвиенко высоко оценила уровень партнерства России и Сербии 13:37
Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена 13:32
В Прикамье судебный пристав нашел должника, приручив его собаку 13:32
На Кубани продавец зарубил семейную пару, отказавшуюся купить мясо 13:30
В Беларуси снизилось число тяжких преступлений 13:25
СМИ: Турция усиливает военную группировку в Сирии 13:24
В Петербурге решили оштрафовать пациентку, сбежавшую от карантина 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погибший сотрудник ФСИН курировал транспортные вопросы

Текст: Иван Петров
"Российской газете" стало известно, какими вопросами в тюремном ведомстве занимался покончивший с собой сегодня экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов. Напомним, инцидент произошел в среду днем в Чертановском районном суде Москвы.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев рассказал "РГ", что погибший Свиридов более 5 лет курировал транспортные вопросы в тюремном ведомстве. "Это вольнонаемная должность, без присвоения звания. По сути он был завхозом по транспортной части. И, предполагаю, его бывшие подчиненные могли ему предоставить какую-то информацию, которую он счел, что может использовать против замдиректора ФСИН Сапожникова. Следствие разберется во всех этих вопросах", - рассказал он.

В Следственном комитете России уже подтвердили информацию о гибели осужденного прямо в зале судебных заседаний. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка "по факту смерти подсудимого в здании суда". Об этом сообщили в столичном главке СКР.

Президент ФПА: Верховный суд выступает за гуманизацию системы наказаний

"Днем 12 февраля 2020 года, по предварительным данным, мужчина совершил суицид в зале Чертановского суда Москвы. Следователи и криминалисты в настоящее время работают на месте происшествия - устанавливается полная картина произошедшего. Следователи обязательно проверят обеспечение режима безопасности в суде", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, добавив, что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что экс-замдиректора ФСИН России Александр Сапожников обратился с заявлением в полицию. По его словам, один из сотрудников тюремного ведомства вымогает у него 10 миллионов рублей. В противном случае он, по словам заявителя, угрожает отнести в правоохранительные органы и опубликовать в СМИ некий компромат на Сапожникова. Встреча Свиридова с Сапожниковым прошла в 2019 году в ресторане торгового центра "Глобал-Сити". Впрочем, обвиняемый до последнего настаивал на своей невиновности и требовал провести фонографическую экспертизу аудиозаписи их разговора, на которой он вымогал 10 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Крым не может быть объектом размена в переговорах о поставках воды
Памфилова рассказала о ходе работы над поправками в избирательное законодательство
В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников