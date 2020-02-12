Погибший сотрудник ФСИН курировал транспортные вопросы

Председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев рассказал "РГ", что погибший Свиридов более 5 лет курировал транспортные вопросы в тюремном ведомстве. "Это вольнонаемная должность, без присвоения звания. По сути он был завхозом по транспортной части. И, предполагаю, его бывшие подчиненные могли ему предоставить какую-то информацию, которую он счел, что может использовать против замдиректора ФСИН Сапожникова. Следствие разберется во всех этих вопросах", - рассказал он.

В Следственном комитете России уже подтвердили информацию о гибели осужденного прямо в зале судебных заседаний. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве проводится доследственная проверка "по факту смерти подсудимого в здании суда". Об этом сообщили в столичном главке СКР.

"Днем 12 февраля 2020 года, по предварительным данным, мужчина совершил суицид в зале Чертановского суда Москвы. Следователи и криминалисты в настоящее время работают на месте происшествия - устанавливается полная картина произошедшего. Следователи обязательно проверят обеспечение режима безопасности в суде", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, добавив, что в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что экс-замдиректора ФСИН России Александр Сапожников обратился с заявлением в полицию. По его словам, один из сотрудников тюремного ведомства вымогает у него 10 миллионов рублей. В противном случае он, по словам заявителя, угрожает отнести в правоохранительные органы и опубликовать в СМИ некий компромат на Сапожникова. Встреча Свиридова с Сапожниковым прошла в 2019 году в ресторане торгового центра "Глобал-Сити". Впрочем, обвиняемый до последнего настаивал на своей невиновности и требовал провести фонографическую экспертизу аудиозаписи их разговора, на которой он вымогал 10 миллионов рублей.