СК возбудил дело после обнаружения младенца у метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как около перехода к станции московского метро нашли брошенного младенца.

Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, дело возбуждено по статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности". Уже выяснилось, что младенца на холод выбросила женщина, сейчас ее активно разыскивают.

Ранее "РГ" писала, что младенца на снегу нашел слесарь метрополитена по дороге с работы домой. "Скорая помощь" доставила малыша в больницу. Обследование показало, что ребенок абсолютно здоров. По одной из версий, грудничка могла выбросить приезжая из Средней Азии.