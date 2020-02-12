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12.02.2020 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после обнаружения младенца у метро

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как около перехода к станции московского метро нашли брошенного младенца.

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Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК, дело возбуждено по статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности". Уже выяснилось, что младенца на холод выбросила женщина, сейчас ее активно разыскивают.

Ранее "РГ" писала, что младенца на снегу нашел слесарь метрополитена по дороге с работы домой. "Скорая помощь" доставила малыша в больницу. Обследование показало, что ребенок абсолютно здоров. По одной из версий, грудничка могла выбросить приезжая из Средней Азии.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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