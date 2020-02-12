В Брянске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой и "скорой"

Шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения маршрутного микроавтобуса Peugeot и кареты скорой помощи в Брянске.

Авария произошла на Московском проспекте, автомобили получили сильные повреждения. К месту ДТП прибыли еще две машины скорой помощи.

- Шесть человек пострадали, детей среди них нет. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По имеющейся информации, "скорая" двигалась с включенными проблесковыми маячками, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.