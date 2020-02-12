Танцы на фасаде высотки, трехмерные вариации на тему картин да Винчи и концерты звезд классической музыки ждут зрителей Х Платоновского фестиваля в Воронеже. Он пройдет с пятого по 20 июня, но программу объявили загодя: билеты поступят в продажу 15 февраля. Львиную долю их обычно раскупают в первую же неделю.

В этом году столица Черноземья примет артистов из 19 стран, в том числе Ливана, Мексики и Южной Кореи. На открытии выступят итальянские акробаты - сценой для них станет стена гостиницы в центре города. В день России по городу пройдет "огненный" театральный парад.

Среди хедлайнеров - спектакль "Леонардо", чудесным образом оживляющий полотна великого мастера, и бразильская версия "Трех сестер" (под названием "Что, если бы они уехали в Москву?") - спектакль и кинофильм одновременно. Впервые в России здесь покажут "Макбета" на сардинском диалекте - как и во времена Шекспира, все роли в этой постановке исполнят мужчины.

Хореограф из Ливана Омар Ражех привезет спектакль "#минарет", созданный в знак протеста против уничтожения одного из старейших городов мира - Алеппо. Поклонники таланта Константина Райкина оценят свежую премьеру "Сатирикона". Публику ждет неожиданное "Преступление и наказание" в постановке Константина Богомолова, острые спектакли "Время секонд хэнд" (по одноименной книге Алексиевич) и "Магазин" (по реальной истории гастарбайтеров).

В филармонии выступят знаменитый скрипач Шломо Минц, пианист Михаил Плетнев и струнный Модильяни-квартет. В театре оперы и балета исполнял популярные арии и дуэты сопрано Ольга Перетятько и баритон из Мексики Альфредо Даза.

Найти событие по душе смогут и искушенные зрители, и люди с небольшим опытом в культуре, подчеркнул худрук фестиваля Михаил Бычков.