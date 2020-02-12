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12.02.2020 08:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Около 100 приморцев пожаловались на завышение цен на овощи

Текст: Анна Бондаренко

На "горячую линию", организованную региональным министерством промышленности и торговли, на сегодняшний день поступило 96 звонков от жителей Приморья, которые пожаловались на высокие цены на овощи.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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Как сообщает пресс-служба правительства края, предпринимателей, в чьих торговых точках отмечены завышенные цены, проверят.

"В случае если размер торговой надбавки превышен, будет направлено обращение в УФАС о проведении проверки на соответствие антимонопольного законодательства", - подчеркнули специалисты.

Главам Владивостока, Уссурийска, Артема, Спасска-Дальнего, откуда поступали звонки, даны поручения провести соответствующий мониторинг.

Для предотвращения дефицита, краевое Госпродагентство в прорабатывает вопрос поставки недорогих овощей "борщевого набора" из Сибири.

Вчера пресс-служба правительства региона предупредила, что карантинная служба КНР из-за распространения коронавируса ввела дополнительные требования к вывозимой из страны плодоовощной продукции. Это чревато тем, что китайские овощи в Приморский край поступать не будут. Министерство промышленности и торговли края собирается инициировать рабочую встречу специалистов Россельхознадзора с коллегами из карантинной службой Китая, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

По данным регионального минпромторга, цены на оставшиеся овощи выросли на 30 процентов. Продукты, возможно, будут закупать в Иране, Израиле, Турции, Казахстане, Узбекистане. Однако, учитывая логистику, эти овощи будут стоить еще дороже.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID 19

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