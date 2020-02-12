В Забайкалье выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР

В среду в 11-55 по местному времени из больницы выписали гражданина КНР, у которого ранее диагностировали коронавирус, сообщает Забайкальский ситуационный центр по коронавирусу.

Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук сообщил, что несколько анализов подряд, показали отсутствие вируса и вручил ему справку о выписке, заметив, что его бывший подопечный не представляет опасности для общества.

По словам бывшего больного, он чувствует себя хорошо и очень рад, что наконец-то может находиться на улице.

Мужчина был госпитализирован 26 января сразу после пересечения границы. Его поместили в специальную боксированную палату. Факт заражения опасной инфекцией подтвердил второй анализ.

В среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР распространил информацию, что число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44,6 тысячи человек, 1113 умерли. Еще 4740 граждан выздоровели. Официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,49 процента.