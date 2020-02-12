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12.02.2020 06:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье выписали болевшего коронавирусом гражданина КНР

Текст: Анна Бондаренко

В среду в 11-55 по местному времени из больницы выписали гражданина КНР, у которого ранее диагностировали коронавирус, сообщает Забайкальский ситуационный центр по коронавирусу.

Главный врач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук сообщил, что несколько анализов подряд, показали отсутствие вируса и вручил ему справку о выписке, заметив, что его бывший подопечный не представляет опасности для общества.

Фото: REUTERS/Issei Kato
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По словам бывшего больного, он чувствует себя хорошо и очень рад, что наконец-то может находиться на улице.

Мужчина был госпитализирован 26 января сразу после пересечения границы. Его поместили в специальную боксированную палату. Факт заражения опасной инфекцией подтвердил второй анализ.

В среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР распространил информацию, что число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44,6 тысячи человек, 1113 умерли. Еще 4740 граждан выздоровели. Официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,49 процента.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Распространение коронавируса COVID 19

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