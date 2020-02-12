Центр Казани в последнее время все чаще стоит в заторах. Казалось бы, местные власти предприняли немало усилий для того, чтобы разгрузить его от лишнего трафика, в том числе организовали муниципальные платные парковки вдоль проезжей части.

Однако труд может быть напрасным. Виной всему водители, которые умудряются не платить за стоянку.

Провокация на нарушение

За последние пять лет в результате принятых мер для нормализации транспортной ситуации, включающих организацию муниципальных парковок, пропускная способность основных центральных улиц Казани увеличилась на 18 процентов, а средняя скорость передвижения - на пять километров в час. Если до ввода остановочного пространства бесплатной парковкой на местах пользовались бы порядка 3,5 тысячи владельцев автомобилей, то в настоящее время их число доходит до 60 тысяч в день.

- Проблемы стали возникать в конце 2018 года, - говорит Марат Хисамутдинов, заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани. - Изначально автомобилисты, чтобы не платить, закрывали госномера. Зимой - снегом, а в остальное время листком бумаги. И тогда в штате организаторов городского парковочного пространства была создана служба контроля. Появились инспекторы, которые ходили по парковкам и очищали номера, с помощью переносных комплексов фиксируя, была оплата или нет.

После проведенной работы проблема на какое-то время решилась, и центр снова стал свободным для проезда. Но затем автомобилисты начали снимать номера. Тем более что за счет специальных приспособлений этот процесс стал гораздо проще. Дело в том, что федеральным законом не предусмотрен запрет стоянки со снятыми номерами, и, как следствие, административное наказание за это тоже отсутствует. Автомобили без номеров и эвакуировать запрещено.

- Это провоцирует водителей на нарушения и позволяет уйти от ответственности, - говорит мэр Казани Ильсур Метшин. - В результате создаются неудобства для законопослушных автомобилистов, снижается комфорт передвижения на дорогах и увеличивается время на поиск места для парковки, что вызывает справедливые нарекания.

Было принято решение работать по VIN-номерам. Это идентификационный код, который видно на лобовом стекле. Но дело в том, что далеко не на всех машинах он расположен на видном месте. Автомобилисты, кому стали приходить штрафы по VIN-номерам, начали закрывать и их.

"Бедные" студенты

В муниципалитете посчитали, что полумеры не помогут, необходимо менять законодательство. Мэрия обратилась в Госдуму для внесения изменений в федеральный закон, и сейчас данное предложение рассматривается. А параллельно специалисты изучили опыт Москвы, где тоже столкнулись с аналогичной проблемой. В столице России поступили просто - там резонно посчитали, что оставленный без номеров автомобиль может представлять угрозу безопасности, что не лишено основания. Поэтому антитеррористическая комиссия вынесла решение: автомобили без номеров подлежат эвакуации. Правда, Москве проще, это город-субъект, и он может самостоятельно принимать законодательные решения на своем уровне.

По словам Хисамутдинова, регламент по примеру Москвы разработан и в Казани, сейчас проходит согласование технических вопросов. В комитете по транспорту ожидают, что антитеррористическая комиссия примет положительное решение в этом году.

Кроме того, чиновник признал, что в столице Татарстана появилось еще одно ноу-хау, и любители снимать номера на муниципальных парковках снова начнут получать штрафы за неуплату. Но раскрывать подробности этого метода Марат Хисамутдинов не стал, сославшись на то, что водители при появлении нового вида контроля тут же находят способ, как его обойти.

Муниципальные парковки работают в Москве и Казани. Многие города пошли по пути государственно-частного партнерства, но если парковка организована на частные деньги, то на ней нельзя применять административный кодекс, а значит, остается уповать на совесть водителей. В результате эффект улетучивается - на дорогах все те же пробки.

- Сегодня ситуация постепенно становится прежней, - рассуждает Хисамутдинов. - С одной стороны, все больше тех, кто не желает платить. С другой - в Казани наблюдается рост числа автомобилистов. Как результат, опять начали возникать заторы, в которых страдают те же самые автовладельцы. Многие задают вопрос, каким образом платные парковки влияют на дорожную ситуацию? Мол, и раньше машины стояли, и сейчас, только за это нужно платить. Все просто. Во-первых, мы освободили центральные улицы от припаркованных авто и теперь вместо одной полосы движение осуществляется по двум. Во-вторых, не имея постоянной возможности бесплатно припарковаться в центре города, горожанин чаще пользуется общественным транспортом или, к примеру, каршерингом. В любом случае это улучшает трафик.

На ряде участков сегодня уже 70 процентов припаркованных авто стоят бесплатно, без государственных регистрационных знаков. А на улицах Театральной и Дзержинского и вовсе до 90 процентов. В среднем в городе на всех парковках нарушителей около 30 процентов.

По словам специалистов, проблему наглядно иллюстрируют стоянки возле вузов, где тьма припаркованных машин без номеров. Чаще всего студенты оправдывают свое нарушение тем, что стипендии у них маленькие и платить за стоянку нечем. Но ездить на общественном транспорте почему-то не хотят.

А денежки - в казну

С момента организации городского парковочного пространства в 2015 году количество мест увеличилось в 3,5 раза - с 1,2 тысячи до 4,4. Начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Казани Артур Мухаметшин отметил, что в 2019 году было выписано более 91 тысячи постановлений о штрафах. Большая их часть (53 300, или 59 процентов) - за неоплату муниципальных парковок.

- В 2019 году за неправильную парковку наложены штрафы на общую сумму 258 миллионов 187 тысяч рублей. В 2018 году - почти на 211 миллионов, годом ранее - на 197. И если сравнивать с 2018 годом, то сумма взысканных штрафов возросла на 70 процентов, - отметил Мухаметшин.

По словам градоначальника, у проекта муниципального паркинга всегда хватало критиков, но, тем не менее, есть и положительные оценки.

- Увеличение суммы штрафов связано с расширением сети городских стоянок, - отметил Ильсур Метшин. - Это вынужденная мера, направленная на обеспечение беспрепятственного дорожного движения.

Представитель Федерации автомобилистов России в РТ Рамиль Хайруллин поддержал городские власти в их желании отрегулировать вопрос со снятием номеров во время стоянки на парковках.

- Проблема не столько в том, что местные власти не могут наказать нарушителя. Для меня это серьезное неудобство, ведь из-за таких водителей неправильно показывается число свободных мест на парковке. Приезжаешь на стоянку, смотришь на табло - вроде есть места. А заезжаешь - все занято, и большинство авто либо со снятыми номерами, либо с закрытыми.

Между тем

В Казани по итогам прошедшего года число автомобилистов увеличилось до 355,5 на тысячу жителей. По сравнению с 2005 годом данный показатель вырос в три раза - тогда он был равен лишь 137 авто на тысячу жителей.

Согласно анализу Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ, Москва), уровень автомобилизации более 350 машин на тысячу жителей приводит к регулярным 8- и 9-балльным пробкам на дорогах мегаполисов. Уровень в 400 автомобилей может привести к 10-балльным пробкам, что означает практически остановку движения. По прогнозам НИИАТ, в Казани данный показатель может быть достигнут через пять лет.