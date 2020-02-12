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Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Агроном от космоса

Самарские ученые создали программу, которая прогнозирует урожай и советует, где и когда лучше сеять
Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Ученые самарского госуниверситета разработали программный комплекс "Электронный агроном". С его помощью все - от фермеров до чиновников региональных минсельхозов - смогут получить прогноз на урожай, а также советы, что где и когда лучше сеять, чтобы заполнить закрома.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Изобретенная программа основана на геоинформационных технологиях точного земледелия и данных дистанционного зондирования Земли - снимков из космоса.

Самарские ученые ведут исследования в этой области уже не первый год, этот агрокомплекс постоянно развивается и получает новые опции.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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- Благодаря ему самарские агрономы и сотрудники минсельхоза уже имеют полную актуальную картину посевов, - пояснил один из разработчиков системы, доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности самарского государственного университета Андрей Чернов. - Теперь мы добавили в систему такую опцию, как прогнозирование урожайности, и выходим на планирование севооборота.

"Электронный агроном" подскажет, что, в каком порядке, в какие сроки и в каких объемах сеять. Когда и какие удобрения вносить, чтобы получить прибавку к урожаю. Ну а во время уборочной и после нее система еще и проанализирует данные по жатве. Площадь одновременно "сканируемых" из космоса посевов - от ста до миллиона гектаров.

Для прогноза урожайности по отдельному полю комплекс оценивает виды посевов с орбиты Земли в динамике. Плюс анализирует показатели температуры, влажности и осадков, текущее состояние почвы и даже рельеф местности.

Более того, "Электронный агроном" "вспоминает" типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы.

- Из космоса можно увидеть, как развиваются сельскохозяйственные культуры, какой у них вегетационный индекс, показывающий количество фотосинтетически активной биомассы. Наряду с метеорологическими данными учитываются биологический потенциал семян, сорт растений, качество почвы и множество других факторов, - отметил Андрей Чернов.

Площадь одновременно "сканируемых" из космоса посевов - от ста до миллиона гектаров

Сельхозпроизводители смогут взаимодействовать со своим "Электронным агрономом" по интернету через веб-сервис или специальное мобильное приложение. Причем, и это очень важно, данной системой сможет воспользоваться любой - от фермера до крупного агрохолдинга.

По данным разработчиков, сейчас на российском агрорынке нет аналогичных программ. Поэтому потенциальная емкость рынка может доходить до четырех миллиардов рублей в год при общей площади анализируемых посевов в 80 миллионов гектаров.

Digital Технологии Экономика АПК Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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