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Омский ТЮЗ приглашает горожан принять участие в создании нового спектакля.

"Когда я был таким, как ты" - назовут новую постановку. Творческая группа планирует, что это будет документальный спектакль о детях войны, основанный на рассказах омичей. Оформленный фотографиями тех лет и сохранившимися предметами эпохи.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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- Сироты войны, блокадники, малолетние узники концлагерей, дети, пережившие оккупацию, маленькие труженики тыла - у каждого своя история, своя война. Как выглядел мир ребенка, травмированного потерей родных, голодом, близостью смерти? Ответ на эти вопросы постановщики хотят узнать от омичей, - пояснила завлит театра для детей и молодежи Наталья Рыбась. - Мы хотим, чтобы современные дети спустя 75 лет услышали голоса ровесников. Увидели, как они тогда жили, о чем думали и мечтали.

Режиссер Тимофей Греков готовит сценарий необычного спектакля. В него войдут совершенно разные истории - грустные, смешные, страшные, нелепые. "Погибшая" при взрыве кукла Катя. Кот Васька, который два года ждал своих хозяев. Учитель, заменивший отца детдомовской девочке.

Творческая группа предлагает омичам принять участие в создании постановки, поделиться своей историей. Если у вас сохранились фотографии, документы и письма 1940-1950-х годов, предметы быта той эпохи, приносите в театр. Их используют в оформлении спектакля.

Материалы принимаются до 3 апреля. Премьера состоится 30 апреля.

Контакт

Омский театр для детей и молодежи: тел. (3812) 53-50-25.

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