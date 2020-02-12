В Омской области осудили уборщицу, совратившую двух школьников

Полтавский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы условно уборщицу местной адаптивной школы-интерната. Ее признали виновной в совращении двух подростков.

По данным следствия, в прошлом году 33-летняя уборщица интерната познакомилась с 15-летним воспитанником учреждения. Подросток ей приглянулся, и она пригласила его к себе домой, чтобы вместе отпраздновать 23 февраля. Воспитанник прихватил с собой друзей. Дама накрыла для гостей стол, а в конце вечеринки вступила в половую связь с 15-летним воспитанником и его 14-летним другом по обоюдному согласию. Остальным отказала, так как они ей не понравились. На следующий день слухи о необычном празднике распространились по всему интернату.

- В отношении уборщицы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Свою вину в случившемся подсудимая полностью признала и раскаялась в содеянном